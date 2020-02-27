https://static.news.ru/photo/cec4a2c8-5993-11ea-852f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать восьмилетнего мальчика из Омска, которого её сожитель ставил коленями на гречку в воспитательных целях, могут лишить родительских прав в судебном порядке. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Елизавета Стёпкина.

По словам уполномоченного по правам ребёнка, в Октябрьский районный суд управлением опеки и попечительства департамента образования администрации Омска уже направлено исковое заявление о лишении прав.

Стёпкина добавила, что сейчас с мальчиком, который находится в интернате, продолжает работать психолог, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд вынес приговор жителям Омска, которые истязали восьмилетнего мальчика. Мать ребёнка и её сожитель наказывали мальчика, заставляя его стоять на коленях на гречке. Женщина получила 1,5 года колонии, а её сожитель — 4,5 года общего режима.