Мать Собчак рассказала, когда ее дочь вернется в Россию

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Ксения Собчак

Сенатор Людмила Нарусова рассказала, когда ее дочь вернется в Россию. Она сообщила о желании дочери как можно скорее вернутся на родину, пишет РИА Новости.

Будет, очень скоро, — ответила Нарусова на вопрос, будет ли ее дочь возвращаться в Россию.

Ксения Собчак проходит свидетелем по делу о вымогательстве. Кроме того, ФАС вынесла ей предупреждение о незаконной рекламе алкогольных напитков на YouTube-канале журналистки.

После задержания своих сотрудников Собчак спешно покинула Россию, перейдя границу с Литвой по израильскому паспорту, который она оформила себе еще в марте 2022 года. В России у Собчак остался единственный сын Платон, который по неподтвержденной информации, сейчас проживает с бабушкой, Людмилой Нарусовой.

Ранее Людмила Нарусова подтвердила наличие у дочери гражданства Израиля. По словам сенатора, двойное гражданство не противоречит Конституции РФ. Также Нарусова сообщила, что у ее дочери нет статуса по делу о хищении, а адвокаты обжалуют «сам факт обыска в ее доме».