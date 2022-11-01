Мать сняла на видео ребенка с леденцом в виде фаллоса и отправила его отцу

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Женщина из Белгорода сняла на камеру смартфона своего ребенка с леденцом в форме фаллоса и отправила этот видеоролик отцу ребенка, намекая тем самым на выплату алиментов. Мужчина не оценил выходку отправителя и обратился в правоохранительные органы, передает Baza. Видеокадры дошли до главы районной администрации, который назвал действия женщины «недопустимым поведением по отношению к ребенку».

Согласно информации источника, жительница Белгорода Анастасия купила леденец в форме полового члена, дала его в руки своему ребенку и отправила бывшему мужчине, добавив сообщение, что без денег «будем сидеть сосать».

Отец ребенка крайне негативно отреагировал на такое сообщение и сразу обратился в органы опеки, а также в полицию. В результате, правоохранительные органы наведались к Анастасии и изъяли у нее смартфон, указывает издание.

В ответ женщина обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, в котором она пояснила, что ей «приходится выпрашивать» у бывшего возлюбленного алименты на ребенка, а история с леденцом в форме фаллоса — «прикол». О реакции губернатора пока не известно.

Ранее сотрудница Центра семейного права юрист Людмила Александрова рассказала, что, чтобы разводящимся женщинам отсудить у мужей большие алименты необходимо доказать их платежеспособность. По ее словам, в качестве доказательств подойдут документы из банка, чеки по платежам, скриншоты переводов и других денежных операций.