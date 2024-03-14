Мать школьника из Красноярского края заявила, что он не избивал бабушку

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Школьник из Красноярского края не избивал свою бабушку, заявила NEWS.ru мать мальчика. По ее словам, женщина может внезапно упасть, поскольку у нее больные ноги, из-за этого и появляются гематомы на ее лице. При этом собеседница отметила, что поведение ребенка было ужасным.

Никакого избиения не было. Он просто махал руками перед ее лицом. Она его прабабушка, женщине 90 лет, у нее больные ноги, еще диагностировали деменцию. Она может упасть на ровном месте, отсюда и гематомы на лице. Да, поведение было ужасное. С ним уже серьезно поговорили и все обсудили. Он очень раскаивается и понимает, что совершил ошибку, — рассказала мать школьника.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что правоохранители Красноярского края приступили к проверке по факту издевательств 11-летнего мальчика над прабабушкой с деменцией в селе Большой Сереж, которые он записывал на видео и выкладывал в Сеть. По данным RT, причиной конфликта стали обидные слова пенсионерки в адрес правнука, произнесенные на фоне проблем с памятью.

Уточняется, что мальчик проживает в доме вместе с бабушкой, матерью и ее сожителем, ранее на учете не состоял. Сейчас с родственниками ребенка работают полицейские.