Мать сестер Хачатурян рассказала, куда будет поступать ее старшая дочь Мать сестер Хачатурян сообщила, что ее старшая дочь хочет учиться на экономиста

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Аурелия Дундук

Старшая из сестер Хачатурян Кристина хочет поступить на экономический факультет, рассказала NEWS.ru ее мать Аурелия Дундук. По ее словам, пока конкретные планы на будущее девушка строить не может из-за того, что следствие по ее делу еще не закончено, однако, вероятно, она попробует пройти конкурс в один из столичных университетов уже в этом году.

Старшая на экономический, наверное, поступит в этом году. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, в дальнейшем что будет, — сказала Дундук.

Она добавила, что Ангелина и Мария поступать в вузы не планируют, но, пока шло следствие, обе девушки окончили школу и получили аттестаты с хорошими оценками. Дундук отметила, что сейчас все ее дочери работают. Она опровергла информацию о том, что девушки трудятся в сфере торговли, однако уточнить, чем они занимаются, отказалась.

Напомним, что 27 июля на лестничной клетке дома на севере Москвы жители обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. На шее и груди мужчины нашли множественные ножевые ранения. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери. В ходе допроса девушки признались в содеянном, а также отметили, что отец издевался над ними и насиловал.

Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет. Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 26 мая.