Старшая из сестер Хачатурян Кристина хочет поступить на экономический факультет, рассказала NEWS.ru ее мать Аурелия Дундук. По ее словам, пока конкретные планы на будущее девушка строить не может из-за того, что следствие по ее делу еще не закончено, однако, вероятно, она попробует пройти конкурс в один из столичных университетов уже в этом году.
Старшая на экономический, наверное, поступит в этом году. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, в дальнейшем что будет, — сказала Дундук.
Она добавила, что Ангелина и Мария поступать в вузы не планируют, но, пока шло следствие, обе девушки окончили школу и получили аттестаты с хорошими оценками. Дундук отметила, что сейчас все ее дочери работают. Она опровергла информацию о том, что девушки трудятся в сфере торговли, однако уточнить, чем они занимаются, отказалась.
Напомним, что 27 июля на лестничной клетке дома на севере Москвы жители обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. На шее и груди мужчины нашли множественные ножевые ранения. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери. В ходе допроса девушки признались в содеянном, а также отметили, что отец издевался над ними и насиловал.
Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет. Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 26 мая.