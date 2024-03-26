Мать сбитой полицейским девочки в Туапсе раскрыла подробности аварии Мать сбитой полицейским девочки в Туапсе: водитель не скрывался с места ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейский, сбивший в Туапсе подростка, не скрывался с места аварии, рассказала NEWS.ru мать пострадавшей Анастасия. Она отметила, что Следственный комитет занимается расследованием произошедшего, дело в отношении водителя уже возбудили.

В интернете рассылают фейк. Во-первых, водитель не скрывался с места ДТП, он там был. Следственный комитет плотно занимается расследованием, дело уже возбудили, все идет так, как должно идти. Люди пишут всякие глупости, рассылают сообщения от моего имени, подписывают что-то от себя, — подчеркнула женщина.

Собеседница добавила, что свидетелей ЧП нашли и опросили. По словам женщины, ее дочь находится в состоянии комы, она отметила, что сейчас все силы направлены на спасение ребенка.

Мы нашли свидетелей аварии, их всех опросили. Водитель не скрывается, он с нами на связь выходил, пытался выйти. Девочка в тяжелом состоянии, она находится в коме. Я не думаю, что она знает, что водитель — полицейский. Я не думаю, что она вообще что-то знает. Сейчас у нас все силы направлены на спасение ребенка, — сказала мать пострадавшей.

Ранее Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщил, что автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе. По его данным, водитель легковушки, превысив скорость и не снизив ее перед переходом, сбил 15-летнюю школьницу, от удара ребенка откинуло примерно на 15 метров. По словам очевидцев, за рулем авто находился, предположительно, сотрудник Росгвардии.

По информации канала, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу, ей диагностировали множественные переломы. Отмечается, что перевозить в краевую больницу ее нельзя из-за крайне опасного состояния.

17 марта на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Жертвами аварии стали двое детей — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Также в ДТП пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.