Мать разыскиваемого шпажиста рассказала о его желании уйти из Росгвардии Мать шпажиста Биды заявила, что спортсмену не дали уволиться из Росгвардии

Фото: Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Сергей Бида

Российский шпажист Сергей Бида, объявленный в розыск в связи с участием в чемпионате США по фехтованию, пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали, сообщила RT его мать, двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина. По ее словам, у спортсмена имелось разрешение на выезд из РФ.

Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта, — сказала мать спортсмена.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов составлял соответствующие списки и передавал их на согласование в том числе в Росгвардию, добавила Гришина. По ее словам, ведомство утвердило выезд спортсмена, по этой причине он не переживал из-за своего отъезда из страны.

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида после их участия в чемпионате США. Утверждается, что он поехали на соревнования без согласия российской стороны.

Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующей военнослужащей. В связи с их выступлением на состязаниях от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был отстранен Александр Глазунов.