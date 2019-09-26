https://static.news.ru/photo/8ceda312-e04a-11e9-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/poiskdetei

Ярослава Журавлёва сбежала из дома в 2016 году, обвинив своих родителей в истязаниях. Мать девушки, которой на момент побега было 14 лет, рассказала, что действительно держала дочь в клетке, но только одну ночь.

По словам женщины, проблемы с девочкой начались после аварии, в которую она попала в Австралии. Ярославу сбил автомобиль, в результате чего она сильно ударилась головой.

Выписавшись из больницы, девушка стала очень неаккуратной, у неё появились проблемы с речью и нездоровые для 12-летнего ребёнка сексуальные аппетиты. Ярослава, по словам матери, завела роман с 22-летним молодым человеком.

Родители смогли прочитать интимную переписку пары, после чего мать написала заявление в полицию. После этого девушка якобы поменяла таблетки матери на другой препарат, едва не отравив женщину.

Вернувшись домой из госпиталя, мать попытался поговорить с Ярославой, но девушка начала буквально биться головой о бетонное крыльцо дома. В этот момент прибыла полиция, женщину задержали.

Во время суда в Австралии Ярослава, утверждает мать, лгала о том, что отец насилует её и сестру, а также, что она подвергается систематическим избиениям. Вернуть девочку в Москву удалось, только отозвав визу в 2015 году.

В этот период отношения в семье наладились. Однако перед Рождеством во время уборки мать и бабушка Ярославы обнаружили дневник, в котором девушка описывала способы убийства своих родственников.

Когда дочь вернулась домой с прогулки, мать заперла её в клетке, в которой семья хранила вещи. Всю ночь они просидели по разные стороны решётки. Утром женщина вызвала психоневрологическую бригаду. Ярослава бросилась на шею к врачам и снова заявила об избиении.

Ярослава вышла из больницы в середине апреля 2016 года. Она сказала матери, что всё будет хорошо. Спустя три месяца она сбежала.

Полицейские обнаружили Журавлёву через соцсети спустя три года в Нижнем Новгороде. За месяц до совершеннолетия девушку привезли в Москву. Она заявила, что не хочет видеть родственников и написала заявление об истязаниях, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что поиски 14-летней школьницы Марии Игнариной ведутся в Казани. Она пропала после того, как убежала из дома в тапочках и футболке.