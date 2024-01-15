«Мать расплакалась»: сын Каткова рассказал, как в Латвии забрали отца Сын выдворенного из Латвии пенсионера Каткова: процедура была «топорная»

Сын выдворенного из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова заявил, что процедура депортации была довольно «топорная» сообщает РЕН ТВ. При этом, когда за пенсионером пришли домой, его супруга расплакалась.

Мать расплакалась, была большая трагедия, — заявил он.

Сергей Катков добавил, что сейчас он сопровождает отца на родину, а потом вернется в Латвию. Он также сообщил, что маму, супругу Бориса Каткова, привезут в Россию уже в этом месяце, сейчас решаются организационные вопросы.

По решению МВД Латвии 82-летнего Каткова признали угрозой национальной безопасности и постановили выдворить из страны с бессрочным запретом на возвращение. В ведомстве не указали на факты, которые бы свидетельствовали о «виновности» мужчины. Российское посольство в прибалтийской стране назвало депортацию Каткова показательной расправой и провокационной выходкой.

В Калининграде Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Иммануила Канта предоставил Каткову место в общежитии квартирного типа. Отмечается, что ректор вуза Александр Федоров будет ходатайствовать перед властями региона о выделении служебной квартиры.

Катков заявил что переживает за своих родных и тех, кому помогал в течение многих лет. В Риге пенсионер был руководителем общественной организации русскоязычных граждан прибалтийской страны, а также представителем Балтийского университета в Калининграде.