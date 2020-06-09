Мать погибшего в аварии с Ефремовым мужчины всё ещё не знает о трагедии

https://static.news.ru/photo/dc1b3b7e-aae9-11ea-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Мать водителя из Рязани Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова в центры Москвы, по-прежнему не знает о том, что случилось с её сыном.

Соседи семьи курьера из Кузьминского посёлка поговорили с журналистами о трагедии. Они вспомнили самого Захарова добрым словом и заявили, что пока никто не решился оповестить о гибели мужчины его мать. Местные жители отметили, что у пожилой женщины серьёзные проблемы со здоровьем.

У него мать два инфаркта перенесла. И ей вот сейчас скажи: «Cына нету», — приводит слова соседей семьи Захарова Telegram-канал Mash.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, шокированатем, что актёр позволил сесть себе за руль в нетрезвом состоянии.