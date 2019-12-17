https://static.news.ru/photo/a036f574-20bc-11ea-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ненормативная лексика помогает повысить уровень доверия между людьми и способствует достижению успеха команды.

Согласно последним исследованиям учёных, мат помогает людям передать смысл и чувства, которые сложно выразить при вежливом общении. Благодаря «крепким словечкам» и шуток с их использованием коллеги начинают лучше понимать друг друга.

Помимо этого, исследователи установили, что использующие ненормативную лексику люди имеют более высокий уровень интеллекта, реже лгут и могут похвастаться богатым словарным запасом.

В рамках изучения влияния мата в британском университете Кила также выяснилось, что ругательство способны выступать в качестве анестезии — участники опыта держали руку в холодной воде в полтора раза дольше, если матерились, а не терпели молча.

Ещё любители ненормативной лексики обладают более активным кровообращением, более высоким уровнем эндорфинов в крови, повышенным ощущением спокойствия и благополучия, передаёт Howstuffworks.

Ранее News.ru писал, что музыкантам могут официально разрешить использовать ненормативную лексику на сольных выступлениях. По мнению Свинцова, если мат необходим певцам для выражения творческого порыва, они имеют право его употреблять.