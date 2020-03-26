https://static.news.ru/photo/0ef68fce-6f87-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Мать вылеченной от COVID-19 несовершеннолетней россиянки рассказала о признаках болезни у своей дочери. Девочка вернулась с горнолыжного курорта из Австрии и спустя три дня загремела в больницу.

Ребёнок катался на горнолыжном курорте в Австрии, прилетел, и через три дня появились симптомы: повышенная температура. Мы сразу позвонили в скорую помощь, нас госпитализировали в больницу имени Боткина, — рассказала она «КП-Санкт-Петербург».

Она отметила, что лихорадка нарастала достаточно быстро. Сначала градусник показал температуру 37,5, а через пару часов было уже 39. Женщина отметила, что у девочки не наблюдалось ни насморка, ни кашля. В среду, 25 марта, её выписали из медучреждения.

Петербурженка была госпитализирована вместе с дочерью, однако анализ инфекцию у неё не выявил.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, исключение сделано только для столовых при предприятиях. При этом рестораны, кафе и другие заведения смогут доставлять свою продукцию по адресам, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.