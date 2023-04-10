Мать избитой школьницы призналась, что бойфренд и раньше бил ее дочь

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Молодой человек из Азова Родион, который сломал челюсть 14-летней бывшей возлюбленной, и раньше бил девушку, рассказала NEWS.ru мать пострадавшей Ирина Полюшко. По ее словам, дочь боялась экс-парня, однако не делилась переживаниями с семьей.

Парень, как оказалось и раньше на дочь руку поднимал, только мы об этом узнали только сейчас. Как выяснилось, она его очень сильно боялась, — заявила Полюшко.

Женщина добавила, что намерена подавать в суд на молодого человека и уже написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Родион преследовал девушку, избивал молодого человека, который пытался защищать ее, и взрослого мужчину, который тоже пытался вмешаться в ситуацию. При этом мать нападавшего уверена в своей и его безнаказанности.

Ранее в подмосковной Электростали мужчина до смерти избил невесту из-за того, что она не отказалась от интимного предложения подруги. После затянувшегося застолья подруга погибшей начала приставать к ее жениху и предлагать устроить «тройничок». Когда партнерша Лапина не отвергла предложение, он пришел в ярость.