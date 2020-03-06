Флористы обнаружили цветение мать-и-мачехи в столичных парках. Растение зацвело на несколько недель раньше обычного. В частности, цветы были обнаружены в Измайловском лесопарке и Битцевском лесу.
Природа Москвы приготовила всем женщинам в подарок на 8 Марта цветочный букет. Вслед за февральскими подснежниками в начале марта на природных территориях начали распускаться яркие цветы мать-и-мачехи. Они уже замечены специалистами ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, возле экоцентра «Царская пасека», — цитирует РИА Новости сообщение департамента природопользования и охраны окружающей среды.
NEWS.ru писал в декабре 2019 года об одуванчиках, которые зацвели в Ботаническом саду Москвы из-за высокой температуры. Также пресс-служба сада сообщила о цветении примул и рододендронов.