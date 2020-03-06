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Пост Алёны Водонаевой о «рожающем быдле» не содержит в себе признаков экстремизма или разжигания вражды. Об этом говорится в заключении доктора филологических наук Михаила Осадчего, которое он специально провёл для следствия.

Фотографии заключения телеведущая выложила в своём Instagram. Данное действие не может рассматриваться как устойчивый социально значимый признак, образующий группу. Основанием для уничижения (было, презираю) в тексте является не принадлежность к...