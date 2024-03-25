Мать и дочь уехали домой из-за теракта в «Крокусе» и погибли в ДТП Мать и дочь уехали с отмененного из-за ЧП в «Крокусе» турнира и погибли в ДТП

Фото: t.me/aadobrovolskii

Мать и дочь уехали с соревнований по чирлидингу «Северная пальмира», которые отменили в Санкт-Петербурге из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и погибли в ДТП по дороге домой, передает «Фонтанка». По данным издания, машина, в которой ехали погибшие, столкнулась с рейсовым автобусом, 13 пассажиров которого пострадали в результате аварии. Отмечается, что девочке было девять лет.

Как пишет издание, мама с дочкой прибыли в Петербург 21 марта, соревнования должны были состояться 23-го, но их отменили. Юная спортсменка с мамой прилетели в Сургут и поехали на машине в Когалым. Спустя некоторое время их Chevrolet Niva столкнулся с «Газель Next». 53-летний водитель и обе пассажирки «Нивы» погибли на месте. Тренер девочки рассказала, что водитель не являлся родственником погибших. Они могли нанять его, чтобы добраться от аэропорта до дома.

Ранее в пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что, по предварительным данным, водитель Chevrolet уснул за рулем. Пресс-служба также опубликовала кадры с места происшествия. На месте дорожной аварии находились несколько автомобилей скорой помощи, а также сотрудники МЧС. На кадрах виден спасательный вертолет.