Мать чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова умерла в возрасте 101 года

https://static.news.ru/photo/a901f9c8-6eb4-11eb-9205-96000091f725_660.jpg Нина и Анатолий Карповы Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Ушла из жизни мать 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова — Нина. Ей был 101 год.

Нина Григорьевна всю жизнь посвятила воспитанию своих детей и в высшей степени преуспела в этом деле. Это тяжёлая утрата для всех нас, для всего шахматного мира, — цитирует главу Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича официальная группа организации в социальной сети «ВКонтакте».

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким Карпова и пожелал ему «душевных сил и мужества перенести это тяжёлое время».

Накануне ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Игр 1960 года в Риме Юрий Власов. Ему было 85 лет, рассказал журналистам генсек Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин. На счету покойного серебро Игр 1964 года в Токио, а также четыре золота ЧМ и шесть побед на первенствах Европы.

Кроме того, недавно сообщалось, что французский каскадёр Реми Жюльен, постановщик трюков для нескольких картин о Джеймсе Бонде и фильмов «Такси», скончался на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщил депутат Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьер Дор.

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.