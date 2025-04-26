Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе своего сына Мать Яниса Тиммы назвала женитьбу сына на Седоковой роковым выбором

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Седокова

Мать умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Аушма заявила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее сын сделал роковой выбор, женившись на певице Анне Седоковой. По ее словам, супруга ее сына лишь имитировала чувства.

Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности, — написала Аушма в соцсети.

Янис Тимма скончался в Москве в ночь на 17 января в прошлом году. Следственная проверка установила, что он покончил с собой. Бывшая супруга спортсмена Седокова отреагировала на гибель Яниса, попросив в соцсети всех поклонников не распространять информацию о смерти бывшего мужа, так как хотела «спасти своего ребенка» от новостей по этому поводу.

Ранее сообщалось, что отец Яниса Райтис Тимма высказался о Седоковой. По его словам, в момент знакомства с певицей его сын прилично зарабатывал, входил в пятерку лучших игроков Латвии и владел собственным бизнесом. Как отметил отец спортсмена, Седокова после знакомства «буквально высосала» его сына. Райтис признался, что не разбирался в российской поп-музыке и плохо представлял, кем является избранница Яниса.