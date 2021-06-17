Мать арестованного в Белоруссии россиянина попросила вызвать сыну врача

https://static.news.ru/photo/3ac95fe4-cf69-11eb-aa0a-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Дудников/vk.com

Мать гражданина России Егора Дудникова, арестованного в Минске, заявила, что её сын плохо себя чувствует, и попросила обеспечить его медицинской помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело обстоит очень печально. Он очень просит, чтобы к нему вызвали врача, потому что он себя очень плохо чувствует. Помимо панических атак очень сильно болит голова, болит разбитый зуб. Когда его задерживали, его сильно избили, вот зуб разбит у него, — цитирует агентство Юлию Дудникову.

При этом, по словам женщины, сын неоднократно обращался за медицинской помощью к тюремному начальству, но «никто не реагирует».

Дудникова также рассказала, что в СИЗО жуткие условия содержания: душ раз в неделю по 10 минут, часто нет горячей воды, плохое питание и постоянные угрозы. Угрожают также девушке Егора, которая проживает в Минске.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».