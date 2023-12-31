Мастер спорта по борьбе на поясах раскрыл секрет восстановления после комы Мастер спорта по борьбе на поясах Якунин показал восстановление после комы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель башкирского села Бакалы, мастер спорта по борьбе на поясах Михаил Якунин после ДТП и пребывания в коме вновь встал на ноги и вернулся к тренировкам, пишет Telegram-канал SHOT. Врачи опасались, что 28-летний мужчина не выкарабкается и останется «овощем», однако ему удалось вернуть ясность ума и подвижность тела благодаря вере в себя.

Мужчина попал в аварию за рулем своего автомобиля в 2016 году. Все прошедшие годы ушли у него на реабилитацию. По словам матери спортсмена, они в том числе ездили по намоленным местам, чтобы произошло исцеление. Например, они побывали в храме Матроны Московской и в Дивеево.

Он и в школе был спортсменом, и в техникуме. Играл в волейбол, футбол, баскетбол. Наверное, спорт его и поднял, — пояснила женщина.

Теперь Михаил занимается плаванием и фитнесом, с ним также работает психолог. Боец верит, что главное — не отчаиваться и радоваться жизни, чтобы все загаданное сбылось.

Ранее певец Михаил Шуфутинский рассказал, что иногда передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со спиной: год назад он поскользнулся на льду и повредил копчик и мышцы. Артист отметил, что не смог восстановиться до конца после длительной реабилитации. Сейчас 75-летний исполнитель использует инвалидную коляску в том числе и дома.