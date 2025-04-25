Хотите кристально чистые стекла без разводов? Предлагаем вам мастер-класс по мытью окон газетами, которые можно заменить на обычные листы белой бумаги. Этот старый способ реально работает!

Что понадобится:

  1. Газета (2−3 листа). Если берете бумагу — ее необходимо хорошо скомкать, чтобы смягчить.
  2. Вода с уксусом (1:1) или нашатырный спирт (1 ст. л. на литр воды).
  3. Резиновые перчатки.

Пошаговая инструкция:

  1. Смочите окно приготовленным раствором из пульверизатора.
  2. Возьмите скомканный газетный лист и круговыми движениями протирайте стекла сверху вниз.
  3. Меняйте бумагу по мере загрязнения.
  4. Для финального блеска пройдитесь сухим листом бумаги.

Как это работает?

  • Типографская краска содержит вещества, придающие блеск.
  • Бумага не оставляет ворсинок.
  • Абразивные свойства бумаги мягко удаляют сложные загрязнения.

Попробуйте и убедитесь, что иногда лучшие решения — самые простые. Ваши окна засияют как новые!

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