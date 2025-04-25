Хотите кристально чистые стекла без разводов? Предлагаем вам мастер-класс по мытью окон газетами, которые можно заменить на обычные листы белой бумаги. Этот старый способ реально работает!
Что понадобится:
- Газета (2−3 листа). Если берете бумагу — ее необходимо хорошо скомкать, чтобы смягчить.
- Вода с уксусом (1:1) или нашатырный спирт (1 ст. л. на литр воды).
- Резиновые перчатки.
Пошаговая инструкция:
- Смочите окно приготовленным раствором из пульверизатора.
- Возьмите скомканный газетный лист и круговыми движениями протирайте стекла сверху вниз.
- Меняйте бумагу по мере загрязнения.
- Для финального блеска пройдитесь сухим листом бумаги.
Как это работает?
- Типографская краска содержит вещества, придающие блеск.
- Бумага не оставляет ворсинок.
- Абразивные свойства бумаги мягко удаляют сложные загрязнения.
Попробуйте и убедитесь, что иногда лучшие решения — самые простые. Ваши окна засияют как новые!
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