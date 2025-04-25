Мастер-класс по мытью окон газетами: кристально чистые стекла в четыре шага

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите кристально чистые стекла без разводов? Предлагаем вам мастер-класс по мытью окон газетами, которые можно заменить на обычные листы белой бумаги. Этот старый способ реально работает!

Что понадобится:

Газета (2−3 листа). Если берете бумагу — ее необходимо хорошо скомкать, чтобы смягчить. Вода с уксусом (1:1) или нашатырный спирт (1 ст. л. на литр воды). Резиновые перчатки.

Пошаговая инструкция:

Смочите окно приготовленным раствором из пульверизатора. Возьмите скомканный газетный лист и круговыми движениями протирайте стекла сверху вниз. Меняйте бумагу по мере загрязнения. Для финального блеска пройдитесь сухим листом бумаги.

Как это работает?

Типографская краска содержит вещества, придающие блеск.

Бумага не оставляет ворсинок.

Абразивные свойства бумаги мягко удаляют сложные загрязнения.

Попробуйте и убедитесь, что иногда лучшие решения — самые простые. Ваши окна засияют как новые!

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