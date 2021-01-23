Массовый сбой зафиксирован в работе МТС, «Билайна» и «МегаФона»

https://static.news.ru/photo/1e72b818-5d63-11eb-91f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи жалуются на проблемы в работе операторов связи. Проблемы возникли у «МегаФона», «Ростелекома», МТС и «Билайна». Больше всего жалоб зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодаре и некоторых других городах.

У 60% пользователей «Билайна» возникли перебои в работе проводного Интернета (60%), мобильной связи (20%) и мобильного Интернета (19%). У МТС зафиксированы проблемы с мобильной связью (38%), мобильным (33%) и проводным (28%) Интернетом. У «МегаФона» сбои возникли с мобильной связью, проводным и мобильным Интернетом. Большинство пользователей «Ростелекома» жалуются на перебои с проводным Интернетом (94%).

Как сообщает сервис Downdetector, информация о проблемах стала поступать с 11:00.

Ранее в работе социальной сети Twitter на территории Москвы произошёл крупный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту сервиса, а также на сбои в работе приложения.

23 января в Москве и других российских городах ожидаются акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.