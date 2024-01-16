Пользователи в нескольких регионах России жалуются на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Что известно о поломке, где сайт недоступен, когда восстановят работу?
Почему не работает «ВКонтакте» 16 января
Сегодня около 11:00 мск пользователи стали массово жаловаться на сбои в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным DownDetector, сообщения о проблемах поступают из многих городов России.
Жалобы на работу соцсети начали поступать из разных регионов примерно в одно и то же время. Судя по сообщениям, проблему всё ещё не решили.
На момент публикации мобильное приложение и ПК-версия «ВКонтакте» в московском регионе работают стабильно. В других регионах все еще отмечаются проблемы с доступом к сайту.
Что заявили во «ВКонтакте» о сбое 16 января
В соцсети признали сбой и проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению.
«У части пользователей могут наблюдаться проблемы в работе платформы. Мы уже работаем над этим. Вскоре всё должно наладиться», — заявили в техподдержке соцсети.
Позже было опубликовано заявление пресс-службы соцсети, в котором сбой также подтвердили.
«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — говорится в сообщении.
Последний массовый сбой в работе соцсети случился в конце ноября.
В каких городах не работает «ВКонтакте» 16 ноября
На момент публикации DownDetector сообщает, что доступ к приложению «ВКонтакте» не могут получить 68% пользователей.
Наибольшие проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону.
На момент публикации зафиксировано около 4,5 тыс. жалоб на доступ к сервису.
Читайте также:
Житель Нижневартовска угрожал убийством в соцсетях и заинтересовал полицию
Пользователи «VK Видео» увидят более тысячи футбольных матчей в 2024 году
«ВКонтакте» отвергла обвинения в цензуре из-за мужского маникюра