Массовый сбой «ВКонтакте»: почему не работает соцсеть 16 января

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пользователи в нескольких регионах России жалуются на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Что известно о поломке, где сайт недоступен, когда восстановят работу?

Почему не работает «ВКонтакте» 16 января

Сегодня около 11:00 мск пользователи стали массово жаловаться на сбои в соцсети «ВКонтакте». Согласно данным DownDetector, сообщения о проблемах поступают из многих городов России.

Жалобы на работу соцсети начали поступать из разных регионов примерно в одно и то же время. Судя по сообщениям, проблему всё ещё не решили.

На момент публикации мобильное приложение и ПК-версия «ВКонтакте» в московском регионе работают стабильно. В других регионах все еще отмечаются проблемы с доступом к сайту.

Что заявили во «ВКонтакте» о сбое 16 января

В соцсети признали сбой и проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы в работе платформы. Мы уже работаем над этим. Вскоре всё должно наладиться», — заявили в техподдержке соцсети.

Позже было опубликовано заявление пресс-службы соцсети, в котором сбой также подтвердили.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — говорится в сообщении.

Последний массовый сбой в работе соцсети случился в конце ноября.

В каких городах не работает «ВКонтакте» 16 ноября

На момент публикации DownDetector сообщает, что доступ к приложению «ВКонтакте» не могут получить 68% пользователей.

Наибольшие проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону.

На момент публикации зафиксировано около 4,5 тыс. жалоб на доступ к сервису.

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