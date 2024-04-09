Массовый сбой произошел в базах ГИБДД и спровоцировал очереди

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В базах Госавтоинспекции по всей России произошел массовый сбой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Это связано с переходом ведомства на новое программное обеспечение.

В настоящее время водители по всей стране не могут получить или обменять водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортные средства, — объяснил собеседник агентства.

Отмечается, что специалисты ведомства работают над устранением сбоя. Это может занять несколько часов.

Как пишет Telegram-канал Baza, сбой спровоцировал очереди в отделениях ГИБДД по всей стране — люди с раннего утра не могут оформить необходимые документы.

Ранее стало известно, что по всей России были зафиксированы сбои в работе WhatsApp. Пользователи пожаловались на неполадки сразу в нескольких регионах страны. Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера поступило из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%).

В феврале масштабный сбой в работе сотовой связи произошел на всей территории США. Он затронул абонентов компаний AT&T, T-Mobile и Verizon. Они не могли отправить текстовые сообщения, выходить в интернет и совершать звонки, в том числе в службу спасения.