Массовый налет дронов, погибшие в Херсоне: как ВСУ атакуют РФ 17 декабря Минобороны сообщило о 35 сбитых беспилотниках в трех регионах России

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 декабря в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях были нейтрализованы свыше 30 беспилотников самолетного типа. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что после массовой атаки никто не погиб, большую часть дронов удалось сбить. За прошедшие сутки украинские войска 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 109 боеприпасов. Подробности новых ударов Вооруженных сил Украины по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинские войска 30 раз обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки украинские войска 30 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве уточнили, всего ВСУ выпустили 109 различных боеприпасов.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Макеевка.

В результате атаки в Кировском районе Донецка одна женщина получила ранения. Кроме этого, были повреждены три жилых домостроения и два объекта инфраструктуры.

«Поступили сведения о ранении гражданского лица — женщины — в Кировском районе Донецка. Повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

ВСУ нанесли удары по детскому саду в Горловке

За минувшие сутки ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства.

Детский сад и котельная были повреждены при обстреле Горловки, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии повреждены котельная № 59 и детский сад № 52 (поселок станции Никитовка, Никитовский район Горловки)», — написал Приходько.

В ведомстве уточнили, что украинские войска использовали артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Фото: МО Украины

Украинские войска впервые атаковали Липецкую область

В ночь на 17 декабря на территории Липецкой области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам главы области, жертв и разрушений в результате атаки нет.

«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие», — сказал губернатор.

Артамонов отметил, что власти приняли весь необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей, а также объектов военной и гражданской инфраструктуры. Губернатор добавил, что он взаимодействует с Минобороны России и держит ситуацию на личном контроле.

ВСУ попытались атаковать Волгоградскую и Ростовскую области

Утром 17 декабря беспилотники самолетного типа атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Голубев в своем Telegram-канале. Он добавил, что жертв в результате массированного налета дронов нет.

«Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена», — написал Голубев.

Кроме того, Вооруженные силы Украины попытались атаковать дронами Волгоградскую область, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА», — рассказал глава региона. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ сообщило, что благодаря работе системы противовоздушной обороны минувшей ночью было нейтрализовано более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. ПВО удалось предотвратить очередную террористическую атаку киевского режима.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — говорится в заявлении.

Фото: МО Украины

Два мирных жителя погибли при обстреле Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 55 прилетов было зафиксировано днем, 28 — ночью, сообщил источник РИА Новости.

«За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра», — говорится в сообщении.

Под огонь артиллерии противника попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, а также Голая Пристань.

Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ.

«В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли», — сообщил источник.

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