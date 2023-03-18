Массовые сбои «ВКонтакте» по всей России: что случилось, когда заработает Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией отметилась масштабным сбоем в работе соцсети «ВКонтакте»

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Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией отметилась масштабным сбоем в работе соцсети «ВКонтакте» — 18 марта пользователи по всей стране массово жаловались на проблемы с загрузкой сообщений и фотографий. NEWS.ru узнал, что случилось, когда заработает соцсеть, и вспомнил, как часто «ВК» заставлял юзеров нервничать в последние месяцы.

Что известно о сбоях в работе «ВКонтакте»

В субботу, 18 марта, Сеть переполнили публикации в СМИ и Telegram-каналах о сбоях в работе «ВКонтакте» — владельцы аккаунтов с трудом отправляли друг другу сообщения и открывали изображения.

Не работает никоим образом. Неизвестные ошибки одна за другой, поддержка ничего не знает и не делает, — сетовал юзер под ником «Гость» на сайте «Новосибирск Онлайн».

«Приложение на телефоне работает, подтупливает, правда, немного, но и сообщения отправляются», — отмечал проблемы aleks733.

Угарная ошибка при входе: anonymous token. Мой аккаунт полностью слетел, не могу зайти никуда. Че происходит? — отреагировал на сбой еще один россиянин.

Большинство сообщений пользователей, а также СМИ и Telegram-каналов начали появляться примерно в 9:30 мск. Омский портал «Город 55» передавал, что часть юзеров «ВК» уведомляла, что собеседник занес их в черный список или удалил переписку. При этом, сервис «Детектор сбоев» зафиксировал первые, но не такие тяжелые, сбои еще вечером 17 марта, около 21:00 мск.

Фото: shutterstock

Может ли быть сбой в работе «ВК» 18 марта хакерской атакой из-за Дня присоединения Крыма?

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал NEWS.ru, что сбои 18 марта не похожи на хакерскую атаку, тем более связанную с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. По словам эксперта, в случае преднамеренного взлома злоумышленники могли попытаться заменить стартовую страницу «ВКонтакте» или слить в Сеть персональные данные пользователей.

Надо понимать логику хакеров. Если проблема похожа на технические неполадки, то это не дает нужного эффекта. Если бы «ВКонтакте» полностью «лежал», если бы слили персональную информацию, или поменялась бы главная страница и на ней разместили бы какую-то информацию, то можно было бы говорить, что эффект достигнут. Но то, что произошло сейчас, не похоже на хакерскую атаку, — добавил Геллер.

Собеседник подчеркнул, что сбой 18 марта мог быть связан с неудачным обновлением или сгоревшим сервером.

Причина сбоя в работе «ВКонтакте» 18 марта

Пресс-служба «ВКонтакте» прокомментировала сбои в работе соцсети по просьбе NEWS.ru. Там признали, что «некоторые пользователи в отдельных регионах [России] могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений».

Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно, — прокомментировали сбой 18 марта в пресс-службе «Вконтакте».

Когда еще были крупные сбои «ВКонтакте» в 2023 году

До этого «ВКонтакте» заметно барахлил 13 марта, «Детектор сбоев» отчитался о неполадках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и в Белоруссии. По данным Lenta.ru, юзеров «выкидывало» из учетных записей. Тогда пресс-служба «ВК» сообщила о восстановлении работы соцсети спустя два часа после первых жалоб.

Еще один крупный сбой произошел 7 февраля, отмечал «Детектор сбоев». Согласно данным профильного ресурса, к 20:00 мск в Сети зафиксировали массу жалоб и на работу сайта, и на функционирование мобильного приложения. Соцсеть засбоила в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах РФ, а также в Белоруссии, на Украине и некоторых странах Европы и Азии. Кроме того, один из недавних сбоев «ВКонтакте» произошел еще в октябре 2022-го.