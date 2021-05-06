Массовые проверки ожидают дачников на предмет использования земли

Росреестр готовит массовые проверки дачников на предмет соблюдения законодательства. Ведомство будет изучать, используются ли участки по назначению, сообщает «РГ».
Земли подразделяются на разные категории, и если участок предназначен для ведения огородничества, то на нём нельзя строить склад, базу отдыха или автостоянку,
Съёмка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка, — пояснил Чаплин.
Как сообщалось ранее, разведение скота на дачных участках грозит россиянам штрафом. Выращивать животных или птиц можно только для собственных нужд, но на них нужны ветеринарные паспорта.