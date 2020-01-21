https://static.news.ru/photo/3c33c3d6-3c32-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pskov.ru

На территории Пыталовского района Псковской области члены поискового отряда «Поиск-97» с помощью местного лесника обнаружили массовое захоронение времени Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщили представители региональной администрации.

В могиле были обнаружены останки тел как минимум десяти захороненных вместе людей.

Изначально члены отряда занимались поисками места погребения двух советских бойцов. Возможную область захоронения им показал лесник. Она располагалась возле деревни Каменка. Там действительно обнаружили могилу солдата — молодого связиста.

В результате исследования местности выяснилось, что рядом с бойцом захоронили множество мирных жителей, среди которых были и мать с младенцем, а также несколько подростков. Поисковики отбросили версию касательно деревенского кладбища — слишком хаотично были расположены останки, сообщают «Невские новости».

Ранее, в ноябре 2019 года, NEWS.ru писал, что волонтёры Новгородской поисковой экспедиции «Долина» за осенний сезон обнаружили в регионе останки более тысячи красноармейцев.