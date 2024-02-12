Массовое отравление детей произошло в московском интернате при МГУ Mash: порядка 50 детей госпитализировали из-за отравления в московском интернате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество детей, госпитализированных из-за отравления в столичном интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ, достигло порядка 50, передает Telegram-канал Mash. По его данным, их число продолжает расти.

По информации канала, предварительный диагноз — кишечная инфекция. Как пишет канал, специалисты Роспотребнадзора считают, что дети могли отравиться школьной едой, все пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту, температуру и расстройство кишечника.

Как стало известно каналу, в интернате работает своя кухня, в числе поставщиков значатся несколько организаций. По данным канала, специалисты приехали в учебное заведение, когда внутри было 348 учащихся и персонал, продукты забрали на экспертизу, следователи работают с сотрудниками пищеблока и ищут ответственных за поставки. Авторы канала пишут, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В воскресенье, 11 февраля, в Роспотребнадзоре сообщили, что в московской школе-интернате им. А. Н. Колмогорова выявили острую кишечную инфекцию среди воспитанников. В ведомстве заявили, что инфекцию обнаружили у 17 детей, пятеро из них госпитализированы. Всех проживающих в общежитии школы детей осматривали медработники, также было выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.