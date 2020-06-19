Массовая вечеринка прошла в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/1b5d2c40-b222-11ea-9c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Молодые люди устроили вечеринку на Кузнецком мосту в центре столицы. Никто не соблюдал социальную дистанцию и не использовал средства индивидуальной защиты.

Мероприятие прошло перед рестораном Ketch Up. На нём присутствовал приглашённый диджей, передаёт Life.

В результате событием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. По данным Mash, они приехали на место и задержали нескольких участников вечеринки. После их появления мероприятие завершилось.

В мегаполисе из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожили сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.

С 16 июня снова открылись летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники. Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых — при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции, писал NEWS.ru.