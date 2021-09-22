Массовая драка со стрельбой в Евпатории попала на видео

Массовая драка со стрельбой произошла в Евпатории, разборку устроили около 30 человек. У участников конфликта изъято восемь травматических пистолетов. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал RT.

Полицейским в Евпатории пришлось стрелять в воздух, чтобы пресечь массовую драку на одной из заправок. Сообщается, что в конфликте участвовали около 30 человек. В то же время, по данным РИА Новости, задержаны 58 человек. Издание Readovka уточняет, что противостояние произошло между выходцами из Чечни и местными жителями. Пострадавших нет.

Известно, что полиция прибыла на место сразу после того, как раздались первые выстрелы. У нарушителей изъято восемь травматических пистолетов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Бауманской улице не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Участники драки бились без использования посторонних предметов. На 15 задержанных в результате составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактические беседы.