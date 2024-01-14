Массированные удары по ДНР и Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 14 января Украинские войска за день нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области

Фото: t.me/vvgladkov

В результате атаки дронов ВСУ на белгородское село двое мирных жителей получили ранения, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он указал, что сейчас им оказывается медицинская помощь. Под обстрелами также оказались жители девяти населенных пунктов Херсонской области, утверждает источник РИА Новости. Согласно его данным, ВСУ нанесли по территориям региона 95 артиллерийских ударов. В частности, для атаки использовались РСЗО и натовские снаряды. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины по территории России — в материале NEWS.ru.

Двое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на белгородское село

Накануне украинские войска атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По последним данным, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.

«Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек», — написал Гладков.

Как уточнил губернатор, один мужчина обратился в больницу самостоятельно, у него выявлено сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Ему оказывают медпомощь врачи второй городской больницы Белгорода. У второго мужчины — водителя автомобиля — осколочные ранения лица, без поражения глаз.

Фото: МО Украины

РИА Новости заявило о 95 артиллерийских ударах по Херсонской области

Украинские войска за день нанесли 95 ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы мирных населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток боевики ВСУ нанесли 69 артиллерийских ударов по 9 селам левого берега Днепра. Ночью противник нанес еще 26 ударов», — утверждает аноним.

Согласно его данным, под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Горностаевка, Саги.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. В Минобороны полученную информацию не комментировали.

В ДНР сообщили о массированном обстреле со стороны украинских войск

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по следующему направлению. 00:55 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 01:05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

В ведомстве также сообщили, что накануне в 18:15 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и в 20:20 по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.

Кроме того, украинская армия использовала РСЗО для атаки. В правительстве заявили, что в 11:20 ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по следующему направлению. 11:20 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Здание администрации в Горловке повреждено из-за обстрела ВСУ

Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Ночным обстрелом украинских террористов повреждено здание администрации Никитовского района города Горловка», — написал Приходько.

Ранее мэр сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Кроме того, один дом на улице Волкова, 15 получил повреждения.

ВС РФ сбили летевшую на гражданскую инфраструктуру ракету

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ.

Согласно полученной информации, расчет ЗРК 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время боевого дежурства засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны Вооруженных сил Украины, и «за считанные секунды уничтожил ее».

Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России сбили украинский гексакоптер «Баба-яга» в небе над Соледаром. Беспилотник нес четыре 82-миллиметровые мины в сторону позиций российских войск.

«Десантники, обеспечивающие защиту от воздушных угроз, эффективно справились с задачей по обнаружению и уничтожению вражеского беспилотного летательного аппарата. Специальные подразделения, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами „Верба“ , поддерживают расчеты ПЗРК при выполнении ими своих боевых задач», — заявили в Минобороны.

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