Масштабный сбой произошёл в работе Instagram

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector.

У большинства пользователи (64%) не загружаются страницы, ещё 23% юзеров не могут войти в свой аккаунт. Жалобы на проблемы поступают из всех российских и европейских городов. Кроме того, аналогичные сбои наблюдаются у пользователей из Соединённых Штатов.

У социальной сети Facebook (Instagram принадлежит этой компании) также наблюдаются проблемы по всему миру, однако значительно менее серьёзные. Компания пока никак не прокомментировала происходящее.

Несколькими днями ранее технический сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте». 79% пользователей пожаловались на невозможность входа на сайт и на проблемы с загрузкой страницы. 19% юзеров не смогли войти в свои аккаунты. Ещё часть пользователей социальной сети (2%) сообщили о проблемах с отправкой личных сообщений.