Масштабный сбой произошёл в работе Instagram

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector.
У большинства пользователи (64%)
У социальной сети Facebook (Instagram принадлежит этой компании) также
Несколькими днями ранее технический сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте». 79% пользователей пожаловались на невозможность входа на сайт и на проблемы с загрузкой страницы. 19% юзеров не смогли войти в свои аккаунты. Ещё часть пользователей социальной сети (2%) сообщили о проблемах с отправкой личных сообщений.