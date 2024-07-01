Масштабный сбой произошел в работе приложения «Альфа-банк»

Пользователи сообщили о техническом сбое в работе приложения «Альфа-банк». По данным Downradar, больше всех на проблемы с работой сервисов банка жалуются жители Москвы. От жителей столицы пришло около трех тысяч жалоб.

Кроме того, граждане говорят о проблемах с входом в приложение и невозможности открыть сайт банка. В сообщении от банка говорится о скором устранении проблемы.

Ранее пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб составило более двух тысяч. Больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировали в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечается, что сервис сейчас временно недоступен.

Как рассказали пользователи, при попытке входа на сайт «Авито» выдается сообщение на английском языке о недоступности сервера. В приложении объявления также не отображаются. В пресс-службе «Авито» заявили, что на платформе шли плановые работы по улучшению сервисов, поэтому некоторые функции могли быть недоступны.

Также в Ростовской области произошел массовый сбой работы мессенджеров Telegram и WhatsApp. По данным СМИ, проблема возникла утром 16 июня.