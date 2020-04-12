Масштабная дезинфекция в Москве назначена на 12 апреля

https://static.news.ru/photo/34540d62-7c45-11ea-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабная дезинфекция ждёт столицу в воскресенье, 12 апреля. Работники коммунальных служб проведут обработку дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов.

Особое внимание будет уделено обработке дезинфицирующими средствами территорий больниц и поликлиник, входов в метро, пространства перед ними. Будут продезинфицированы транспортно-пересадочные узлы и остановки, пишет РИА Новости.

Обработке подвергнутся территории МФЦ, общественные туалеты, станции питьевой воды и очистки сточных вод. Работники городских служб продезинфицируют мусорки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Москве могут начать использовать беспилотники. С соответствующим предложением к столичному мэру обратился соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.