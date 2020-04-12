Масштабная дезинфекция в Москве назначена на 12 апреля

Масштабная дезинфекция ждёт столицу в воскресенье, 12 апреля. Работники коммунальных служб проведут обработку дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов.
Особое внимание будет уделено обработке дезинфицирующими средствами территорий больниц и поликлиник, входов в метро, пространства перед ними. Будут продезинфицированы транспортно-пересадочные узлы и остановки,
Обработке подвергнутся территории МФЦ, общественные туалеты, станции питьевой воды и очистки сточных вод. Работники городских служб продезинфицируют мусорки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Москве могут начать использовать беспилотники. С соответствующим предложением к столичному мэру обратился соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.
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