Масочный режим сохраняется в офисах и магазинах столицы

https://static.news.ru/photo/55c86054-6071-11eb-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы по-прежнему обязательно. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, — цитирует его ТАСС.

Чиновник также напомнил, что нарушителям мер санитарно-эпидемиологической безопасности грозит штраф.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19. По данным на 26 января, в столице выявлено 2,3 тысячи новых случаев заражения. Из больниц выписаны 5,5 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 70 человек. Всего с начала пандемии в мегаполисе заразились 917,8 тысячи жителей. Из них выздоровели 785,3 тысячи и 13,1 тысячи умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, что обязывает правительство Москвы создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.