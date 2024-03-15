«Масленичные гулянья отменяются»: синоптик о ливневых дождях в Петербурге Синоптик Ильин предупредил жителей Петербурга о ливневых дождях

Фото: Артем Соболев/News.ru

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в предстоящие выходные ждут сильные дожди, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в ближайшие дни может выпасть более 10 мм осадков, также ночью ожидается сильная гололедица. Специалист пояснил, что ухудшение погоды связано с североатлантическим циклоном.

На северо-западе погода хуже, все это связано с североатлантическим циклоном. В Питере и Ленинградской области пройдет дождь, особенно интенсивный дождь в воскресенье. Может выпасть более 10 миллиметров осадков в виде дождя. <...> Кажется, что масленичные гулянья в Питере отменяются, но блины печь никто не запретит. Там ночью будет подмораживать, обострится гололед. Гололедица будет достаточно сильная, — отметил Ильин.

Синоптик добавил, что 16 марта температура воздуха будет находиться в пределах плюс 8–10 градусов, а на следующий день похолодает до плюс 4–6 градусов. Ильин также подчеркнул, что ветер усилится до 7–12 метров в секунду и поменяет направление на северо-восточное.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее заявил, что в Москве ожидается апрельская погода в предстоящие выходные. По словам синоптика, температурный фон будет на четыре градуса выше климатической нормы. Осадков в ближайшие два дня в столице не будет.