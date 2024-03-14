Масленичная неделя 2024 года: праздничные традиции по дням

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масленица бесспорно входит в число самых запоминающихся и сытных праздников в году. Торжество продолжается целых семь дней и сопровождается приготовлением лакомых блюд, гуляньями и семейными посиделками. А еще оно связано с большим количеством традиций. Приводим названия масленичной недели по дням и рассказываем, как провести праздник, следуя славянским поверьям.

С какого числа начинается масленичная неделя в 2024 году

Первым делом выясним, с какого числа отсчитывается масленичная неделя в 2024 году. Это переходящий праздник, «привязанный» к Пасхе. Он длится семь дней, предшествующих Великому посту. В 2024 году Масленица начинается 11 марта. А завершающий день — день торжественного сжигания чучела — приходится на 17 марта.

К слову, с Великим постом связано второе название масленичной недели — Сырная седмица. За семь дней до начала говения верующие отказываются от мяса. А чтобы плавно войти в пост, они употребляют много продуктов, приготовленных на молоке, в том числе сыров и блинов.

Масленица может похвастаться и другими названиями. Из-за запрета на мясо ее иногда называют Мясопустом. А от традиции готовить как можно больше блинов пошли такие названия, как Блинщина и Объедуха.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Второе название Масленицы — Сырная седмица

Названия дней масленичной недели

Мы выяснили, когда начинается масленичная неделя в 2024 году. Теперь поговорим об обрядах празднества. Масленица проходит в два этапа:

с понедельника по среду — Узкая Масленица;

с четверга по воскресенье — Широкая Масленица.

В первые три дня масленичной недели разрешается заниматься бытом. Празднующие приводят в порядок и украшают жилище, а на улицах возводят площадки для будущих игр.

С началом Широкой Масленицы хозяйственные работы уходят на второй план. На смену уборке, стирке и шитью приходят игра в снежки, посещение ярмарок, шутливые состязания. Единственное бытовое занятие, на которое не накладывается запрет, — это готовка. И неудивительно, ведь блины и другие лакомства — обязательная часть праздника.

У славян празднование Блинщины сопровождалось строго закрепленными обрядами и поверьями. Так что теперь перейдем к традициям масленичной недели по дням.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленичные традиции

Понедельник, 11 марта. Встреча

Масленичная неделя начинается со Встречи. Празднующие принимаются за приготовление блинов. С этим обрядом связана распространенная присказка: «Первый блин — комом». Бытует мнение, будто комами на Руси называли медведей. Славяне якобы отдавали медведям первый испеченный блин, чтобы задобрить скотьего бога Велеса.

Однако эта версия не соответствует действительности. Угощения хозяевам леса не положены, но первый блин славяне действительно не ели. Вместо этого они отдавали его нуждающимся: нищим и сиротам. Те в ответ должны были помянуть умерших родственников кормильца, ведь блины на Руси — это в первую очередь поминальное блюдо. Сегодня эта традиция сохранилась, хоть и претерпела существенные изменения: первый блин теперь отдают птицам.

Еще одна традиция Встречи — подготовка к будущим празднествам. Уже в понедельник мастерят чучело из соломы, а еще возводят горки для катания и замки из снега — площадки для снежных баталий.

Вторник, 12 марта. Заигрыши

Второй день Сырной седмицы известен как Заигрыши. В первую очередь это праздник для молодых людей. Парни и девушки выходят на гулянья: присматриваются друг к другу, знакомятся и веселятся в больших компаниях. В этот день образовываются пары. Славяне не откладывали дела в долгий ящик, так что встретившиеся на Заигрыши возлюбленные вскоре играли свадьбу — после Пасхи.

Не обходится этот день и без застолья. Приготовление блинов продолжается. Самое время пригласить в гости родственников и друзей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Масленичные игры

Среда, 13 марта. Лакомка

Третий день празднества прозван Лакомкой. Второе его название — Скоромная середа. Женатый мужчина — в компании родственников и друзей — должен наведаться в гости к теще. Та, в свою очередь, готовит различные лакомства: пироги, пряники, сбитень и, конечно, блины.

Задача тещи — «умаслить» мужа дочери: расхваливать его достоинства, восхищаться достижениями. Если следовать поверью, это гарантирует дочери хорошую жизнь в новой семье.

Четверг, 14 марта. Разгуляй

Второй этап масленичной недели в 2024 году начинается 14 марта, в четверг. Этот день известен как Разгуляй. И уже из его названия понятно: работы по дому остаются в стороне, пришло время для веселья. Славяне катались на санях и устраивали кулачные бои. Сегодня в ходу менее радикальные развлечения:

снежки;

катания с горок;

хороводы.

В Разгуляй нельзя оставаться дома и предаваться унынию. Считается, что так можно навлечь на себя несчастья на целый год вперед.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обычаи Масленицы

Пятница, 15 марта. Тещины вечерки

В пятницу продолжаются встречи с родственниками. На этот раз женатый мужчина не навещает тещу, а принимает ее в гостях. Та может прийти как в одиночестве, так и в компании близких и подруг. Зять должен быть обходителен и вежлив, ему предстоит доказать, что он достойная пара для своей жены.

Вечерки не обходятся без лакомств. Тещу и ее сопровождающих нужно задобрить вкусными блюдами. Правда, готовит их не зять, а его жена.

Суббота, 16 марта. Золовкины посиделки

Предпоследний день Масленицы прозван Золовкиными посиделками. Замужние женщины приглашают в гости родственниц мужа, в первую очередь сестер. Можно позвать и друзей, но только с соблюдением определенных правил:

если золовка замужем, то и остальные гости должны быть людьми семейными;

если золовка незамужняя, то и гости должны не иметь пары.

Невестка накрывает на стол и преподносит гостям подарки. Золовка же обязана подготовить презент для хозяйки дома.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленица в 2024 году

Воскресенье, 17 марта. Проводы

Масленичная неделя 2024 года завершается 17 марта. Воскресенье — кульминация праздника. Это последний день, когда верующим дозволено есть продукты из молока и яйца. Поэтому семьи, собравшись большим кругом, доедают угощения, приготовленные во время Масленицы.

Второе название Проводов — Прощеное воскресенье. Празднующие просят друг у друга прощения, навещают могилы родных и наводят там порядок. Они также посещают бани и сауны, чтобы, следуя славянской традиции, «смыть с себя масленичные грехи».

Наконец, под вечер устраивают долгожданное сжигание Масленицы. В селах соломенное чучело чаще всего возводят в поле. В городах — на центральных площадях или на территории музеев-заповедников. Например, москвичи смогут попрощаться с зимой в Измайловском парке. Кстати, пепел от чучела используют в качестве удобрения. Считается, что посыпанная им земля становится плодородной.

Теперь вы знакомы с традициями и обрядами Блинщины. В течение масленичной недели 2024 года не стоит предаваться унынию, разжигать ссоры, скупиться и проводить время в одиночку. Праздник предназначен для поминовения усопших и укрепления семейных отношений.

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