Масленица в 2024 году: когда будет, как встречать, что можно, нельзя делать

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Масленица считается старинным русским народным праздником. Когда ее отмечают в 2024 году, что можно и нельзя делать в период масленичной недели?

Когда отмечают Масленицу в 2024 году

Масленичная неделя — переходной праздник, даты которого отсчитываются от Христова Воскресения. Она предшествует Великому посту и совпадает с так называемой Сырной седмицей.

В 2024 году Масленицу отмечают на неделе с 11 по 17 марта.

Что нужно делать в масленичную неделю

По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника наполнен смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы, которые нужно было исполнять.

Понедельник — «Встреча». С утра замужние женщины навещали родителей, а к вечеру все члены семьи собирались за застольем. Славяне готовились к долгим праздничным гуляньям: строили снежные крепости, сколачивали горки. В понедельник начиналось приготовление блинов. Первый блин отдавали неимущим, для того чтобы те помянули покойных родственников кормильца.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Вторник — «Заигрыши». Этот день посвящался смотринам и сватовству. Пары, образовавшиеся во время заигрышей, женились уже после Пасхи. Устраивать свадьбу во время Великого поста в кругах верующих запрещено.

Среда — «Лакомка». В этот день зятья навещали тещ. Те в свою очередь накрывали стол и угощали гостей блинами.

Четверг — «Разгуляй». В этот день начиналась так называемая широкая Масленица. Бытовые дела оставались в стороне, уступая место веселью и играм. Гулянья сопровождались хороводами, кулачными боями, игрой в снежки, прыжками через костер и другими забавами.

Пятница — «Тещины вечерки». Теща приходила к зятю домой. Тот должен был встретить ее с почтением и обходительностью.

Суббота — «Золовкины посиделки». Женщины приглашали в гости родственниц мужа. Особое внимание уделялось его сестрам.

Воскресенье — «Проводы». Последний день Масленицы совпадает с Прощеным воскресеньем. Славяне извинялись за былые ошибки и «смывали» с себя грехи в бане. Вечером, под конец торжества, они сжигали чучело и таким образом прощались с зимой. Пепел рассеивали над полями. По поверью, это способствовало богатому урожаю.

Какие традиции есть на Масленицу

Масленица считается подходящим временем для того, чтобы навестить родственников, поскольку издавна привечание весны сопровождалось семейными посиделками.

Масленичная традиция — приготовление блинов. Академик Борис Рыбаков распространил поверье, будто блин является славянским символом солнца. Но это не совсем так. Блюдо и действительно имело ритуальное значение, но далеко не «солнечное», а поминальное. Готовя блины на Масленицу, славяне отдавали дань памяти усопшим родственникам.

Праздничную неделю принято проводить в веселье, поэтому проводы зимы не обходятся без площадных гуляний, различных игр и катания с горок. Главным развлечением Масленицы по сей день остается сжигание чучела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать на Масленицу

Во время масленичной недели стоит отказаться от домашних дел. Необходимо уделить внимание приготовлению ритуальных блюд и встречам с близкими людьми.

В период праздничной недели нельзя употреблять мясо. Также запрещается отказывать гостям — если кто-то захотел навестить вас, то нужно встретить его с угощениями и подарками. Нельзя резать блины ножом — согласно поверью, данное действие может привлечь беду. Запрещается сквернословить, скупиться и грустить, поскольку досада и уныние могут привести за собой большие несчастья.

Существует ряд примет, связанных с Масленицей. Например, морозная неделя предшествует мягкой весне и дождливому лету, а дождь и пасмурность пророчат богатый урожай грибов. Если на крыше образовалось большое количество сосулек, то год будет урожайным.

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