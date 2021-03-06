Масленица в 2021 году: история и традиции праздника

В этом году начало Масленицы совпадает с другим известным праздником — Международным женским днём 8 марта. Так «блинная семидневка» продлится с 8 по 14 марта. Конец недели завершится Прощёным воскресеньем, а после начнётся Великий пост. Эксперты отмечают, что традиции Масленицы удачно продолжаются в наше время и обретают всё новые масштабы. Как зародился этот праздник, какие обычаи россияне соблюдают на протяжении уже многих лет и в каких случаях блины безопасны для фигуры — в материале NEWS.ru.

История возникновения праздника

Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты — это связано с главным церковным праздником Пасхой. В 2021 году она выпадает на 2 мая, а за 47 дней до этого верующие соблюдают Великий пост. Так что в нынешнем году Масленицу жители нашей страны будут отмечать с 8 по 14 марта.

Своё название этот праздник получил после крещения Руси. В последнюю неделю перед Великим постом уже нельзя есть мясо, но разрешается употреблять молочные продукты (то есть «масляные»). На протяжении многих десятилетий велись споры о том, является Масленица православным или языческим праздником. Ведь с одной стороны, он привязан к церковному календарю, а с другой — имеет множество языческих обычаев.

Ещё в дохристианские времена Масленицу отмечали многие восточнославянские народы. Она также перекликается с похожими праздниками индоевропейцев, которые посвящены наступлению весны. Также до сих пор учёные спорят, называть Масленицу зимним или же весенним праздником.

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Традиции и обычаи

Многим россиянам Масленица известна по нескольким простым языческим обычаям. Например, в этот период принято устраивать народные гуляния с танцами, угощениями и различными конкурсами. Раньше одной из самых популярных традиций было взятие снежного городка. Также забавой являлись кулачные бои один на один и «стенка на стенку». Пожалуй, главный обычай праздника — сжигание чучела в последний день масленичной недели. Таким образом люди избавляются от всего негатива и выпроваживают зиму.

Ещё одна традиция, которая наиболее известна россиянам и по сей день, — выпечка блинов. Ими принято угощать всех родственников и друзей. Кстати, праздничная неделя делится на две части — «узкую», когда Масленицу начинают отмечать дома, и «широкую», которая стартует с четверга и заканчивается масштабными гуляниями. Каждый из семи масленичных дней имеет своё название и традиции. Понедельник называют «Встречей», пекут первые блины, начинают строить снежные городки. Вторник — «Заигрыш». Раньше в деревнях в этот день проводили смотрины невест и ставили чучело.

Масленичную среду принято называть «Лакомкой». Именно в этот день россияне начинали принимать гостей, а зятья ходили к тёщам на блины. Четверг имеет наименование «Разгуляй», и в это время в сёлах обычно устраивали кулачные бои. По пятницам зятья должны были угощать мам своих жён блинами, поэтому они и назывались «Тёщиными посиделками». На шестой день к супругам приходили родственники мужа и дарили своей невестке подарки. Этот день в Масленицу именовали «Заловкиными посиделками». Последний день перед Великим постом называется Прощёным воскресеньем. По традиции в этот период нужно извиняться друг перед другом, есть блины и сжигать символ зимы — чучело.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжили есть и гулять

Как пояснила NEWS.ru завотделом научных исследований Центра русского фольклора Варвара Добровольская, точно сказать, когда появилась Масленица, очень сложно. По её словам, это произошло на стыке дохристианских и христианских верований и, вероятно, было связано с проводами зимы и встречей весны.

Да это была целая неделя, когда ели блины, жгли костры, а вот чучело было отнюдь не везде. Это был, скорее, своеобразный праздник огней, когда сжигали мусор, старые вещи и вместе с ними всё плохое. На большей части территории России чучело не делали. Это, скорее, явление культурно-просветительской советской работы. Где-то оно было, а потом распространилось на всю страну. Проводы зимы были всегда. В Прощёное воскресенье провожали зиму, ели блины, устраивали игры и ярмарки. Соответственно, сейчас эта культура не возрождается, а продолжается, имея больше возможностей в наше время. Варвара Добровольская завотделом научных исследований Центра русского фольклора завотделом научных исследований Центра русского фольклора

Также эксперт добавила, что Масленица является логическим завершением «праздничной триады» — 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Правда, в 2021 году вышло немного иначе и двум праздникам «пришлось» объединиться. К слову, в 2020 году россияне отмечали Масленицу с 24 февраля по 1 марта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильный блинный «читмил»

Традиционного лакомства масленичной недели многие боятся как огня. Ведь блинчиками можно легко увлечься, а это чревато негативными последствиями для фигуры. Как рассказала NEWS.ru диетолог Дарья Русакова, если правильно готовить это блюдо и есть его в определённое время, то бояться нечего. Для этого специалист посоветовала россиянам меньше использовать масло, не добавлять сахар и различные топпинги. Идеальный вариант — пара блинов с творогом и нежирной сметаной до обеда. И конечно, врач рекомендовала всем больше двигаться, чтобы сжигать «наеденные» калории. Также тем жителям нашей страны, кто решит в этом году соблюдать Великий пост, стоит с умом подойти к последующим ограничениям в питании.

К посту, в первую очередь, нужно готовиться морально. Вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, не пытаться перед постом объедаться впрок. Если вы планируете поститься, то желательно заранее продумать свой рацион. Зачастую люди не задумываются о том, достаточно ли белка они употребляют. Потому что при отказе от животной пищи нужно заменить её растительным белком. Сейчас есть специальные продукты, пищевые добавки, витамины, минералы, которые могут сбалансировать рацион человека даже в условиях поста. Дарья Русакова диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана

В заключение диетолог подчеркнула, что сейчас правильно питаться особенно важно. По словам спикера, пандемия сказалась на здоровье многих россиян. Так что к очищению души и тела всем жителям нашей страны нужно отнестись серьёзно.