Масленица: история праздника, значение блинов и смысл сжигания чучела

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Масленица: история праздника

Масленица — едва ли не самый массовый праздник в России после Нового года. Его отмечают практически в каждой семье — как минимум хотя бы раз в неделю пекут блины. Сегодня расскажем кратко историю праздника Масленица, узнаем, почему принято есть блины и что символизирует чучело, которое сжигают в последний день празднования.

История возникновения Масленицы

Масленица — древний праздник, который дошел до наших дней с языческих времен. Если попытаться описать историю Масленицы кратко, то получится, что она возникла в календаре древних славян задолго до Крещения Руси. А после принятия христианства Церковь так и не смогла искоренить эти народные традиции и просто «вписала» их в свой календарь, вынеся за рамки Великого поста.

Если же остановиться на истории Масленицы на Руси чуть подробнее, то можно выяснить, что Масленицу древние славяне отмечали в период весеннего равноденствия, или солнцеворота. У славян празднования занимали целые две недели и длились семь дней до весеннего равноденствия и семь дней после. Церковники ограничили период народных гуляний, не соответствующих образу порядочного христианина, и теперь Масленицу отмечают всего неделю.

В истории создания или возникновения Масленицы также можно найти указания на то, что этот праздник отмечался одновременно со старославянским Новым годом. Издревле Новый год символизировал начало новой жизни, а возрождение природы после долгой зимы как раз и означало возвращение к полноценной жизни.

Приход весны означал скорое начало сельскохозяйственных работ, первый урожай свежих овощей и ягод, которые позволят пополнить оскудевшие за зиму запасы, а также добавить в рацион крестьян свежую зелень. А поскольку религиозные представления древних славян базировались во многом на подражании, люди имитировали различные действия, которые «прогоняли» зиму и «расчищали дорогу» весне.

Одним из символов тепла и весны считался Ярило, славянский бог Весеннего Солнца. Его призывали помочь в изгнании зимы, которую представляли злобной старухой.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru История Масленицы на Руси

История происхождения названия Масленицы и обычая печь блины

Выгоняя зиму и предавая огню ее чучело, славяне по факту предавали злобную старуху смерти. А усопших у язычников было принято поминать именно блинами. Блины же одновременно олицетворяли солнце. Вероятнее всего, в истории появления Масленицы произошло слияние традиций поминания предков и почитания символа солнца, из-за чего блины стали традиционным праздничным кушаньем.

Кроме этого, в конце зимы у крестьян подходили к концу запасы пищи, заготовленные с осени, и вполне вероятно, что в конце зимы из припасов оставалась только мука. Однако в изобилии было масло, поскольку коровы телились, как правило, зимой, а с появлением теленка в доме хозяев в достатке были любые продукты, которые можно приготовить из коровьего молока.

Скорее всего, от этого и произошло название праздника — Масленица, период, когда блины, маленькие солнца, обильно сдабривали маслом. После принятия христианства Масленица стала приходиться на неделю перед Великим постом, которую еще называют мясопустом. Употреблять мясо в этот период уже запрещено, зато на молочные продукты ограничения не распространяются.

Поскольку блины символизировали солнце, весну, тепло, урожай и в конечном итоге достаток в доме, их было принято печь и есть как можно больше. А потому для них были придуманы различные добавки, помимо масла. Так, с учетом ограничений, накладываемых церковным календарем, помимо масла славяне подавали блины с:

икрой

рыбой

сыром

медом

вареньем

сметаной

капустой

творогом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru История традиций и обычаев Масленицы

История традиций и обычаев Масленицы

С празднованием Масленицы связано множество поверий, традиций и обычаев. Вот лишь некоторые из них:

Блины символизировали достаток в доме. Поэтому если блины вышли невкусные, подгорели или не пропеклись, то считалось, что семью ждет трудный год и тяжелые времена.

Блинов нужно было готовить как можно больше и обязательно угощать ими бедняков и всех нуждающихся.

Чтобы новый год был счастливым, на Масленицу предписывалось обязательно веселиться и радоваться.

Печь блины следовало в радостном настроении, думать о добрых делах, желать тем, кто будет есть угощение, здоровья, богатства и счастья.

У всех хозяек имелся собственный рецепт блинов, который они передавали по наследству дочерям. Тесто для блинов заводили не только на молоке, но и на пахте, простокваше или воде.

С принятием христианства порядок языческого праздника изменился, и в конце концов Масленая неделя стала представлять из себя вереницу дней, в каждый из которых было принято совершать определенные действия. Здесь смешались языческие и православные традиции. Сегодня Масленую неделю принято делить на две части: узкая Масленица — первые три дня недели, и широкая Масленица — с середины недели до ее окончания. С понедельника по среду хозяйки делали уборку в доме, готовили его к приходу весны. Деревенские старейшины сговаривались о том, где и когда будут проходить массовые гулянья, что требуется для этого приготовить и кто будет отвечать за те или иные дела. С четверга любой труд запрещался. Хозяйки могли только печь блины и принимать гостей или же отправляться в гости всей семьей. Завершающий день Масленицы — Прощеное воскресенье по церковному календарю.

Фото: Public domain/Wikimedia История Масленицы

Итак, первый день Масленицы в историю вошел как Встреча. В понедельник начинают стряпать блины. Первый блин славяне выкладывали на порог дома, поскольку, по древним поверьям, под порогом дома хоронили основателей рода. После Крещения Руси первый блин стали отдавать нищим на паперти, чтобы они помянули усопших предков. Также в понедельник свекры шли в гости к сватам.

Второй день Масленицы носил название Заигрыши. По славянской традиции именно в период Масленицы, с наступлением весны, сваты начинали сговариваться о свадьбах. Поэтому во вторник молодые юноши и девушки старались присмотреть во время гуляний себе достойную пару. Родители, которые вместе со всеми участвовали в гуляньях, тоже оценивали будущих родственников.

Третий день празднований назывался Лакомка. В среду на блины к теще отправлялся зять. Также за стол приглашали и других родственников. Зятья угощались праздничными кушаньями и говорили хвалебные слова в адрес матери жены.

С четверга начиналась широкая Масленица, и назывался этот день Разгуляй. В этот день односельчане старались избавиться от всех невзгод, ссор и плохих событий, которые произошли за зиму. Для этого мужчины «выпускали пар» во время кулачных боев. Это был законный повод выяснить отношения, если имелись недомолвки, и просто получить разрядку.

В пятницу уже теща отправлялась в дом зятя на «тещины вечерки». Такое тесное общение родственников позволяло укрепить отношения между большими семьями. На застолье по традиции также приглашали всех родственников.

В субботу на «золовкины посиделки» собирались в доме невестки родственницы мужа. Мужчин к столу не приглашали. Женщины могли также пригласить в гости подруг.

Воскресенье закрывало праздничную неделю. В славянской традиции этот день назывался Проводы Масленицы. В православной — Прощеное воскресенье. Согласно языческим обрядам, именно в этот день предавали огню чучело зимы и поминали усопших предков. После Крещения Руси прихожане в этот день стали отправляться в храм, чтобы отстоять службу и попросить прощения у единоверцев. После этого также было принято посещать кладбище, чтобы помянуть умерших.

Фото: Public domain/Wikimedia История возникновения Масленицы

История празднования Масленицы

История Масленицы, помимо блинов, сжигания чучела и походов по гостям, неразрывно связана и с разнообразными увеселениями и забавами.

Фото: Public domain/Wikimedia История празднования Масленицы

Так, у славян были популярны следующие развлечения в этот период:

Катание на салазках с горок. Этим, как правило, увлекались дети, катаясь на деревянных санках, полозья которых были покрыты льдом, с высоких речных берегов. Если на полозья наморозить достаточное количество льда, то можно было доехать до противоположного берега широкой реки.

Катание на слегах. Это было любимое развлечение молодежи: парень и девушка друг за другом вставали на покрытые льдом слеги (толстые жерди или тонкие бревна) и стоя катились с горы, стараясь удержать равновесие и не слететь с импровизированных лыж.

Малыши в эти дни колядовали по деревне, собирая угощения с хозяек, к которым они заходили в гости.

Молодежь также каталась на санях, запряженных лошадьми, вокруг деревни. Описанный таким способом круг должен был уберечь жителей селения от любых невзгод.

Поскольку медведь, просыпающийся с приходом тепла, также считался символом весны, то на масленичные гулянья были популярны выступления скоморохов с дрессированными животными.

В городах на площадях устанавливали различные аттракционы и карусели, проводили ярмарки. Горожане приходили сюда повеселиться и посмотреть представления, которые разыгрывали бродячие артисты.

Помимо кулачных боев, славяне развлекались штурмом снежной крепости. Сооружение изо льда и снега заранее строили на поле или льду широкой реки. Внутри крепости сидели «обороняющиеся», а «нападающие» шли на штурм ледового городка. Стоит отметить, что во время таких игр, как и в ходе кулачных боев, мужчины и юноши нередко получали не просто синяки, но и довольно серьезные травмы.

По вечерам молодежь собиралась на посиделки: водили хороводы, пели песни, прыгали через костер. Такое общение юношей и девушек в первую очередь было связано именно с периодом сватовства, поскольку во время Великого поста сваты успевали обговорить все условия, и после Пасхи на Руси, как правило, играли свадьбы.

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