Масленица без блинов с припеком — не Масленица: всего-то нужно добавить хвостик колбасы в тесто

Масленица без блинов с припеком — не Масленица! Для приготовления этой вкуснятины всего-то нужно добавить хвостик колбасы в тесто.

Вкус получается невероятно насыщенным: нежное, тонкое тесто контрастирует с пикантными, слегка поджаренными кусочками ветчины и свежей зеленью укропа, которые отдают свой аромат и превращают обычный блин в сытное самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 3 яйца, 250 г муки, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. растительного масла в тесто, 200 г ветчины, большой пучок зелени.

Рецепт: ветчину натрите на терке, зелень мелко порубите. Приготовьте классическое блинное тесто: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте половину молока, всыпьте просеянную муку, тщательно размешайте до однородности, затем влейте оставшееся молоко и масло. Тесто должно быть жидким. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом. Налейте половник теста, сразу же посыпьте поверхность небольшим количеством ветчины и зелени. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните блин и обжарьте вторую сторону.

