Учёные объяснили, почему маски не могут остановить пандемию

https://static.news.ru/photo/72816474-42cc-11eb-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные объяснили, почему использование защитных масок не может остановить эпидемию коронавируса. Всё дело в том, что капли жидкости, через которые распространяется инфекция при кашле и чихании, слишком малы, чтобы маска могла их остановить.

Вместе с тем есть определённая доля и более крупных капель, удержать которые маска в состоянии, заявил вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.

Впрочем, это не единственный способ передачи коронавируса по воздуху. Это может происходить и через более мелкие и лёгкие частицы — например, дым или пыль. Они долгое время остаются в помещении, в котором присутствовал заражённый, передаёт РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обратил внимание на то, что эффективность масок вообще оценить сложно.

По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить, — убеждён Уитворт.

По его словам, определённой эффективности такое средство защиты достигает при условии правильного использования. В частности, рот и нос человека должны быть прикрыты.

Исследования в Италии показывают, что использование защитных масок заставляет людей с большей вероятностью придерживаться социального дистанцирования — гораздо более мощного инструмента в борьбе с распространением заболевания.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски, когда социальное дистанцирование невозможно. Ряд исследований свидетельствуют о том, что игнорирование этого правила привело бы к ещё более стремительному развитию пандемии.

В конечном счёте, даже если ношение маски приносит лишь небольшую пользу, это практически не несёт риска, если не забывать своевременно менять средство защиты.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики объяснили, почему маски нельзя использовать повторно.