Маск впервые возглавил список миллиардеров Forbes

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск впервые в истории возглавил рейтинг богатейших людей мира, ежегодно публикуемый журналом Forbes. К марту его состояние составляло $219 млрд. За год американский предприниматель разбогател на $68 млрд и вытеснил с первого места в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $171 млрд.

Forbes USA опубликовал очередной, 36-й по счету, глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. Первую строчку впервые занял Илон Маск, поднявшись со второго места. Два года назад глава SpaceX и Tesla находился только на 31-м месте, — говорится в сообщении Forbes.

Издание также отмечает, что суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42%, до $353 млрд, а их число уменьшилось со 123 до 88 человек. В 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин ($18,4 млрд), сместив бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова ($13,2 млрд).

Лисин обошёл также совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина (№ 2, $17,3 млрд), основателя Telegram Павла Дурова (№ 3, $15,1 млрд), совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона (№ 4, $14 млрд). Мордашов оказался на пятом месте, сообщает издание.

Отмечается, что Лисину повезло, поскольку ни он сам, ни его НЛМК под западные санкции из-за спецоперации не пoпали. Однaко даже несмотря на это, его состояние по сравнению с 2021 годoм снизилось на $7,8 млрд, годом ранее он занимал третью строчку с cостоянием в $26,2 млрд. Павел Дуров также не попал под санкции. Он единствeнный бизнесмен не из промышленного сектора в первой десятке, его cостояние оценивается в $15,1 млрд, пишет журнал.