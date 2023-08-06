Маск объяснил причины боя по правилам ММА с Цукербергом Маск назвал бой с Цукербергом цивилизованной формой войны

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Предприниматель Илон Маск высказался о грядущем бое с основателем Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом, назвав его «цивилизованной формой войны». По словам бизнесмена, опубликованным на его странице в Twitter (X), бой будет транслироваться в прямом эфире его социальной сети.

Это (бой с Цукербергом. — NEWS.ru) цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну, — заявил Маск.

Отмечается, что в ходе боя будет организован сбор средств. Все полученные деньги Маск пообещал передать в благотворительные фонды, оказывающие помощь ветеранам военных конфликтов. Миллиардер также подчеркнул, что он активно готовится к грядущему поединку. В частности он поднимает тяжести в течение всего дня для повышения выносливости и укрепления мышц. Спортивное снаряжение было установлено в офисе владельца соцсети.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ранее отказал Илону Маску в тренировках. Переговоры об этом велись через генерального директора UFC Eurasia Андрея Громовского. Друг бойца Магомед Магомедов объяснил отказ спортсмена тем, что это могло бы отрицательно отразиться на его имидже. Он также подчеркнул, что Нурмагомедову не нужны ни слава, ни деньги, что также повлияло на его решение.