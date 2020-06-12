Маск и Брэнсон вызвали уважение у Пескова

https://static.news.ru/photo/79877abe-acaf-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск (справа) со Стивом Стичем Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Во время беседы с юнармейцами в рамках проекта «Я люблю Россию!» представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о своём отношении к миллиардерам Илону Маску и Ричарду Брэнсону.

Во время трансляции в социальной сети во «ВКонтакте» он отметил, что эти люди достойны уважения.

Почитайте воспоминания Илона Маска. Это человек. Его семья приехала из ЮАР в Америку, как он начинал. Это важно, чтобы понимать, как появляются новые идеи, как они реализуются, с какими трудностями, — считает Песков.

Нравится пресс-секретарю Путина и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Песков отметил его смелость, предприимчивость и талант.

Они не такие, как мы, но достойны уважения, — считает представитель Кремля.

Илон Маск является основателем и главным инженером компании SpaceХ, которая 30 мая впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию. Успех миссии корабля Crew Dragon 2 вернул конкуренцию в сферу пилотируемых космических полётов, где с 2011 года работали только российские «Союзы».

Что касается Ричарда Брэнсона, то его корпорация Virgin Group включает около 400 компаний различного профиля. Он является одним из самых богатых людей в мире с состоянием в более чем $5 млрд.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал главные мужские качества.