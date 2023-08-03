Маск анонсировал нововведение в Twitter Маск сообщил, что верифицированные пользователи Twitter смогут скачивать видео

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Илон Маск

Пользователи соцсети Twitter (X), прошедшие процедуру верификации, то есть признания аккаунта подлинным, получили возможность скачивать видео, сообщил глава компании Илон Маск в своем аккаунте в соцсети. На данный момент сохранить ролик можно перейдя в полноэкранный режим и нажав на знак многоточия в правом верхнем углу.

Верифицированные пользователи теперь могут скачивать видео, если это разрешает автор материала, — написал Маск.

По его словам, в скором времени верифицированные пользователи смогут скачивать видео, нажав на экран и удерживая палец.

Ранее Маск сообщил, что в соцсети Twitter скоро будет доступна только темная тема. Такое нововведение вызвало споры среди пользователей, так как многим удобнее пользоваться платформой в светлом режиме, а белый текст сложно читать на черном фоне. Позднее Маск добавил, что светлая тема сохранится, но темный режим будет установлен по умолчанию. В настоящее время в Twitter доступно несколько вариантов тем. Маск заявил, что затемненный фон будет удален из соцсети, таким образом, останутся два режима — светлый и темный.

До этого социальная сеть подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter.