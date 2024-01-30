Машины начали угонять с помощью полиэтиленового пакета В ГИБДД сообщили о новом способе угона машин с помощью полиэтиленового пакета

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Злоумышленники придумали новый способ угона автомобилей с помощью полиэтиленового пакета, сообщил представитель ГИБДД изданию njcar.ru. По данным источника, в основном внимание угонщиков привлекают новые машины.

По словам гаишника, многие автомобилисты, забирая машину со стоянки, сталкивались с различными записками или рекламными листовками под дворниками или на стекле. Чтобы их убрать, водителям нужно выйти из машины, чем и пользуются угонщики. Так, они начали наматывать на зеркало заднего вида полиэтиленовый пакет или тряпку.

Злоумышленники ждут, пока водитель покинет салон, надеясь, что он оставит внутри сумку с ценными вещами. В худшем случае автомобиль могут угнать, если владелец оставит ключи в замке зажигания. В связи с этим водителям рекомендуют отъехать от места, прежде чем выходить и убирать пакет или иной посторонний предмет с машины.

Ранее СМИ писали, что в Москве подозреваемый в контрабанде запрещенных веществ угнал служебный автомобиль таможни. Злоумышленника искали по всей столице. Предположительно, угонщик в наручниках пересел за руль, пока водитель оплачивал бензин на заправке, надавил на газ и скрылся. Машину отследили по камерам, в последний раз она попала в объектив на Дмитровском шоссе, в итоге ее обнаружили в Бескудниковском проезде, но мужчины за рулем уже не было.