«Машины для убийства»: психиатр об иностранных наёмниках на Украине Психиатр Федорович не исключил, что в качестве наёмников на Украину приезжали садисты

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Определённого психологического портрета иностранного наёмника в рядах ВСУ, нацбатов и проукраинских формирований нет, а подобные граждане изначально готовы ехать куда угодно и «отстаивать интересы без разницы кого», заявил NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Собеседник также назвал их «настроенными нести смерть машинами для убийства». Тем не менее он не исключил, что на Украину могли приезжать люди с садистскими наклонностями.

Они на то и наёмники — быть вне страны, вне родины, вне законов. Это люди, настроенные изначально ехать без разницы куда, убивать без разницы кого, отстаивать интересы без разницы чьи. Это их кредо. Какой психологический портрет? Это настроенные нести смерть машины для убийства. Вот и весь психологический портрет, — подчеркнул Федорович.

Психиатр отметил, что боевые действия, несмотря на принятые международные конвенции, предполагают такие формы поведения: «есть и карательные подразделения, были и будут, занимающиеся устрашением гражданского населения, ничего не меняется». При этом характеризовать это как болезнь некорректно.

Это может быть структура характера такая. Болезнь предполагает критерии, симптомы. А тут мы можем говорить о характерологических чертах. Наёмник испытывает в этом направлении некоторую тропность, ему это нравится, ему это интересно — вершить судьбы. Это мощнейший стимул, позволяющий человеку находится вне закона, совершать противоправные действия, которые в этих рамках допустимы, — подытожил Федорович.

Численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, с начала мая сократилась почти в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что большая часть наемников была уничтожена российскими военными в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности.

Ранее Росгвардия заметила сына члена парламента Великобритании Бена Гранта среди британских наемников на Украине. По данным ведомства, 26 мая эта группа участвовала в бою, в ходе которого погиб сержант Росгвардии Адам Бисултанов. Отмечается, что материалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, переданы в военно-следственное управление.