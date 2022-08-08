Борьба со стритрейсерами: в России предложили ввести новую систему штрафов Стандартные суммы взысканий слишком низкие для богатых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным ГИБДД, в 2021 году российских водителей и автовладельцев оштрафовали почти на 180 млн. Из них 67% — это превышение установленной скорости на 20 км в час и более. На каждое транспортное средство приходится в среднем три нарушения в год. При этом отмечается тенденция, что чем дороже автомобиль, тем больше числится на нем нарушений. Для богатых владельцев машин класса люкс штрафы не являются сдерживающими фактором. Так, за повторное превышение скорости на 40, до 60 км/ч, предусмотрен штраф в 2–2,5 тысячи рублей. Для человека с доходом в несколько миллионов это незначительная сумма. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в России систему повышенных штрафов для владельцев дорогих автомобилей. NEWS.ru ознакомился с его проектом.

Будет справедливым взыскивать с более дорогих автомобилей штраф в увеличенном размере, чтобы он выполнял свою дисциплинарную роль, сообщил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Мы предлагаем к базовым размерам штрафов, установленным КоАП, применить повышающий коэффициент для автомобилей с высокой мощностью двигателя. В зависимости от года выпуска и лошадиных сил умножать установленный штраф на это число. Как правило, чем мощнее автомобиль и чем он новее, тем больше его цена. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Например, владелец трёхлетнего Кia Sorento (мощность от 176 до 225 лошадиных сил) за превышение скорости от 60–80 км/ч заплатит штраф в 2–2,5 тысячи рублей, а трехлетнего Lamborghini (от 600 л. с.) — 30–35 тысяч рублей.

Внедрение повышающего коэффициента при назначении штрафов для владельцев и водителей автомобилей будет несложным. Поскольку мощность двигателя и год выпуска обозначены в паспорте транспортного средства и присутствуют в регистрационной базе, отмечает Давыдов.

Как инспектор дорожной полиции, так и автоматические системы камер при регистрации правонарушения смогут сразу же рассчитать и назначить соответствующий штраф. Не потребуется никакой интеграции с базами налоговых служб или иных правительственных и судебных органов, — сообщает Давыдов.

Положительный опыт привязки штрафов к стоимости автомобиля, его мощности и доходу владельца неоднократно обсуждался в России. Но пока дальше разговоров дело не продвинулось. Подобная практика существует во многих странах и успешно себя зарекомендовала.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Финляндии штрафы выписываются исходя из суммы ежемесячного дохода нарушителя. За одно и то же нарушение каждый платит в зависимости от своего материального положения. Например, за превышение скорости в городе на 36–38 км/ч минимальный штраф составит 132 евро (9600 рублей). Нарушитель с чистой месячной зарплатой 2200 евро (135 тыс. рублей) заплатит 701 евро (51 тыс. рублей). А при доходе 10 тысяч евро за такую езду в населенном пункте придется заплатить уже 3 564 евро (260 тыс. рублей).

В Швейцарии работает аналогичная привязка штрафов к доходу. Там был назначен самый большой штраф в мире за нарушение скоростного режима в размере 290 тысяч долларов (17,5 млн рублей). В 2010 году это наказание понес владелец красной Ferrari Testarossa за езду со скоростью 137 км/ч на дороге с ограничением 80 км/ч.

Дмитрий Давыдов направил свою инициативу в органы государственной власти. Был получен ответ. Заместитель руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Кристина Бобылева сообщила, что его предложения приняты во внимание. Она отметила, что увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния. Поэтому изменения нуждаются в экспертной оценке специалистов и анализе на предмет согласованности с иными законодательными нормам.

Штраф за нарушение правил дорожного движения должен зависеть от дохода конкретного человека, сообщает NEWS.ru руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Он отметил, что штрафовать необходимо именно владельца транспортного средства.

Из статистики следует, что чаще и более серьезно нарушают собственники более дорогих автомобилей, сообщил NEWS.ru профессор, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного института Султан Жанказиев. Самые сложные с точки зрения ущерба жизни и здоровью ДТП происходят с автомобилями с более мощными двигателями. Поэтому верификация штрафов в зависимости от типа, класса и категории автомобиля необходима, отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Давыдова, новый подход существенно изменит отношение к штрафам со стороны тех, кто может позволить себе ездить на дорогом или очень дорогом автомобиле. Как результат — частота нарушений сократится, а значит, снизятся и риски создания аварийной ситуации. В целом это приведет к сокращению травматизма и смертности на дорогах. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.