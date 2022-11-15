Ксения Собчак посетила Ростех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машину журналистки Ксении Собчак заметили заезжающей на территорию здания Ростеха. Минивэн Mercedes, принадлежащий телеведущей, приехал к зданию на Малой Пироговке около 16 часов. По сообщению ТАСС, в офисе компании назначены переговоры телеведущей и главы Ростеха Сергея Чемезова, направленные на «улаживание конфликта».





Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.

Telegram-канал Baza сообщил, что Собчак дала указание своим журналистам опубликовать пост в Telegram-канале, в котором упоминался Чемезов. По информации канала, светская львица отправила фактуру о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на которой в том числе присутствовали Чемезов и певец Григорий Лепс.

Следствие предполагает, что за удаление поста о присутствии Чемезова на вечеринке в честь дня рождения Бокарева коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов потребовал 11 млн рублей у гендиректора Ростеха.